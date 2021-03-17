Kahramankazan'da asla yalnız değilsiniz - Son Dakika

Kahramankazan'da asla yalnız değilsiniz

17.03.2021 10:54
Kahramankazan'da asla yalnız değilsiniz, System.String[]

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki hasta, yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki hasta, yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Vatandaşlara sıcak yemekten yakacak desteğine, hasta nakilden gıda yardımı ve kişisel bakıma kadar birçok alanda ücretsiz olarak hizmet veriliyor.

Sosyal yardımlar alanında yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, hasta, yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarla yakından ilgileniyor.

Birçok hizmet sunuluyor

Belediye ekipleri, düzenli olarak bu vatandaşları ziyaret ederek, evlerine konuk oluyor. Ekipler yaptıkları ziyaretler kapsamında vatandaşların bir ihtiyaçlarının olup olmadığını yerinde denetliyor. Belediye, başvuruda bulunan ya da ziyaretler sırasında talepte bulunan vatandaşlara, sıcak yemekten kömür yardımına, gıda yardımından hasta nakil ve kişisel bakıma (berber-kuaför) kadar birçok hizmet ücretsiz olarak sunuyor. Talepte bulunan vatandaşların evleri ekipler tarafından temizleniyor. Bunların yanı sıra talebe göre, çocuk ve yetişkinlere kıyafet, ayakkabı ve ev eşyası yardımı yapılıyor, çocuklu ailelere bebek bezi ve mama gibi temel ihtiyaç malzemeleri de veriliyor. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine anlaşmalı marketlerden istedikleri malzemeleri alabilmeleri için içerisinde para yüklü olan gıda kartlar veriliyor. Aileler böylece istedikleri ürünleri satın alabiliyor. Bu hizmetler ekipler tarafından 12 ay 365 gün süresince sağlanıyor. Belediyenin bu hizmetleri hakkında bilgi almak ya da bu hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar 814 30 31 numaralı telefona başvurabiliyor.

Ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki ihtiyaç sahibi, hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmadıklarını ifade ederek, "Kahramankazanımızda 57 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Ailemizin hiçbir ferdini asla yalnız bırakmıyoruz. Özellikle bizden yardım talebinde bulunan aile ve varandaşlarımıza ayrı bir önem veriyoruz. Bu alandaki çalışmalarımız doğrultusunda belediyemizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Bu varandaşlarımıza dokunduğumuzda yüzlerindeki mutluluğu görmek en büyük sevincimiz oluyor" diye konuştu. - ANKARA

Kahramankazan'da asla yalnız değilsiniz
Kahramankazan'da asla yalnız değilsiniz
Kahramankazan'da asla yalnız değilsiniz
Kahramankazan'da asla yalnız değilsiniz
Kahramankazan'da asla yalnız değilsiniz
Kahramankazan'da asla yalnız değilsiniz
Kahramankazan'da asla yalnız değilsiniz

Kahramankazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kahramankazan'da asla yalnız değilsiniz - Son Dakika


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