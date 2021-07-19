Kahramankazan'da Asri Mezarlık'taki kabirler ve şehitlik ziyaret edildi - Son Dakika

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlar mezarlığı ve şehitliği ziyaret etti.

Asri Mezarlığa gelerek dua eden, Kur'an-ı Kerim okuyan, kabirlerin bakımını yapanlara gül suyu ve lokum ikramında bulunuldu.

Gün boyu süren ziyaretler ikindi namazının ardından yoğunluk kazandı. Camilerden otobüslerle mezarlığa gelenler, burada okunan Yasin-i Şerif'i dinledi.

Şehitlik ziyaretine Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, şehit yakınları ve gaziler ile ilçe protokolü de katıldı.??????? Belediye Başkanı Oğuz ve eşi Nergiz Oğuz, şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı.