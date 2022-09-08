Kahramakazan'da 8 bin dönüme ekilen ayçiçeğinin hasadı, Yassıören Mahallesi'nde düzenlenen törenle başladı. Törene, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz , İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz ile çiftçiler katıldı. İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır hasadın başlaması nedeniyle dua ettikten sonra Belediye Başkanı Oğuz biçerdöverin direksiyonuna geçti.

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, belediyenin tohum ve gübre desteğiyle bu yıl ilk defa ekilen ayçiçeğinin hasadına başlandı.

Kaynak: DHA

Kahramankazan, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramankazan'da ayçiçeği hasadı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.