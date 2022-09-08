Kahramankazan'da ayçiçeği hasadı - Son Dakika
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Kahramankazan'da ayçiçeği hasadı

08.09.2022 12:51

Kahramankazan'da ayçiçeği hasadıANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, belediyenin tohum ve gübre desteğiyle bu yıl ilk defa ekilen ayçiçeğinin hasadına başlandı.

Kahramankazan'da ayçiçeği hasadı

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, belediyenin tohum ve gübre desteğiyle bu yıl ilk defa ekilen ayçiçeğinin hasadına başlandı.

Kahramakazan'da 8 bin dönüme ekilen ayçiçeğinin hasadı, Yassıören Mahallesi'nde düzenlenen törenle başladı. Törene, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz ile çiftçiler katıldı. İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır hasadın başlaması nedeniyle dua ettikten sonra Belediye Başkanı Oğuz biçerdöverin direksiyonuna geçti.

Sezonun ilk hasadını yaptıktan sonra açıklamada bulunan Başkan Oğuz, ilçede bugüne kadar hep buğday, arpa ve nohut ekildiğini belirterek, "Aramızda yeni fikirler deneyen birkaç istisna çiftçilerimiz dışında genelde klasik tarımın dışına çıkmadık. Bu ayçiçeği konusunun öncüsü de Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk oldu; 'işin ekonomik tarafını siz çözün, çiftçilerimizi biz ikna ederiz' dedi. Biz de, 'gücümüz neye yetiyorsa, sizin yanınızdayız' dedik. Çünkü Kahramankazan Belediyesi demek, sonuç itibarıyla Kahramankazan halkı demek. Yüzde 75 hibe ile ay çekirdeği tohumumuzu dağıttık, gübrelerimizi dağıttık. Makine ve ekipman konusunda bizden talep edilenleri yerine getirdik. Çiftçilerimiz de üzerlerine düşeni yerine getirdiler. Yağlık ay çekirdeği konusunda ilk defa yapılacak bir işe 'Bismillah' dediler. Sonunda Kahramankazan'da 6 bin dönüm arazide Kahramankazan Belediyesi'nin desteğiyle, 2 bin dönüm arazide de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'müzün desteğiyle ekimler yapılmıştır" dedi.

Hibeden faydalanan 85 çiftçi de ayçiçeği hasadından elde edilen mahsulden memnun kaldığını söyledi.

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Kaynak: DHA

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