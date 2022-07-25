Kahramankazan'da ayçiçeğinin bal üretimini artırması bekleniyor

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, bu yıl ekimi yapılan yağlık ayçiçeğinin ilçedeki bal üretimini yüzde 400 oranında artırması bekleniyor.

Kahramankazan Belediyesi, İlçe Ziraat Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde 8 bin dönümlük alanda yağlık ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi. Yağlık ayçiçeği eken çiftçilere Kahramankazan Belediyesi de yüzde 70 hibe tohum, gübre ve makina desteği verdi.

Ayçiçeğinin açmasıyla Kahramankazan Ovası sarıya boyanırken, gezgin arıcılar da kovanlarını ayçiçeği tarlalarının kenarlarına yerleştirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Suat Yılmaz, AA muhabirine, Kahramankazan'da bu yıl yağlık ayçiçeği ekiminin artmasının arıcıların ilgisini de beraberinde getirdiğini belirtti.

Çok sayıda arıcının yer tahsisi için kendilerine müracaat ettiğini söyleyen Yılmaz, "Biz de muhtarlarımızla görüşerek arıcılarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yağlık ayçiçeği üretiminin artması bal üretimini de olumlu yönde etkiliyor. Ekilen alanlardan 2 bin 800 ton ayçekirdeği elde edilmesi planlanıyor. Arı, yağlık ayçiçeğinden sadece bal almıyor. Aynı zamanda yağlık ayçiçeğinin yağ üretimini yüzde 120 oranında artırıyor. Ayçiçeğinin tablasındaki tohum sayısını ve tane ağırlığını da yüzde 70'in üzerinde artırıyor. Biz de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak sahada sürekli kontrollerimizi yaparak çiftçilerimizi bu konularda bilgilendiriyoruz." dedi.

Kahramankazan'da 40 gezici arıcı bulunduğunu ve kovan sayısının 4 bin 500 adet olduğunu ifade eden Suat Yılmaz, ilçede yıllık 9 bin kilogram bal üretildiğini aktardı.

Yılmaz, 2022 yılının arıcılık açısından hava sıcaklığının farklılık göstermesi nedeniyle orta verimde bir üretim yılı olarak görüldüğünü ifade ederek, "Yağlık ayçiçeği ekili alanların ilçe geneline yayılmış olması nedeniyle bu yıl yüzde 400 artışla 36 bin kilogram bal üretimi bekliyoruz." diye konuştu.

Ana arı ve bal üretimi yapan gezgin arıcı Ali Süslü de 38 yıldır arıcılık yaptığını ve yıllık 15 bin adet ana arı ürettiklerini belirterek, Kahramankazan'da bu yıl ilk defa ekimi gerçekleştirilen yağlık ayçiçeğinin, ana arı kalitesinin ve kondisyonunun artırılmasının yanı sıra bal üretimini de olumlu yönde etkilediğini söyledi.