Şüphelilerden, aralarında firma sahibi S.K'nin de bulunduğu 2 zanlı tutuklandı, 3 zanlı savcılıktaki işlemlerinin ardından, 3 zanlı ise mahkemenin adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Kahramankazan 'da, "banyo topu" üretimi karşılığında 3 kat fazla kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 8 şüpheliden 2'si sevk edildikleri mahkemece tutuklandı, 3 zanlı savcılıktan, 3 zanlı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Kahramankazan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Banyo topu dolandırıcılığı zanlılarından 2'si tutuklandı - Son Dakika

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