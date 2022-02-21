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Kahramankazan'da başarılı halterciler ödüllendirildi - Son Dakika

Kahramankazan'da başarılı halterciler ödüllendirildi

21.02.2022 17:45
Kahramankazan'da başarılı halterciler ödüllendirildi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, başarılı haltercileri ödüllendirdi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, başarılı haltercileri ödüllendirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Oğuz, Belediyespor Kulübünün başarılı haltercilerini makamında kabul etti.

Ziyarette Oğuz, ulusal ve uluslararası müsabakalarda Ankara'yı ve ülkeyi başarıyla temsil eden haltercileri tebrik ederek, çeşitli ödüller verdi.

Başkan Oğuz, sporculara bundan sonraki turnuvalarda da başarılar diledi.

Ziyarette genç halterciler Berat Ergün, Emre Bakır, Mustafa Erdoğan, Cihan Yılmaz, Tuğçe Boynueğri, Emre Öztürk ve Onur Özkan Akkuş yer aldı.

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Kahramankazan, Serhat Oğuz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramankazan'da başarılı halterciler ödüllendirildi - Son Dakika


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