Kahramankazan'da bayramlaşma töreni - Son Dakika

Kahramankazan'da, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Milli Egemenlik Parkı'nda Kovid-19 tedbirleri alınarak yapılan törene, Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma öncesi dezenfekte edilen alana katılımcılar maskeyle alındı. Katılımcıların oturma planı da sosyal mesafe kuralına göre ayarlandı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan bayramlaşmada, İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır dua etti.

Kaymakam Engin Aksakal, törende yaptığı konuşmada, vatandaşların sağlığı için bu yıl bayramlaşmanın kısıtlı bir katılımla sembolik olarak gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu süreçte aramıza fiziki bir mesafe koymak gerektiğinin farkındayız. Tabii bu mesafe sadece fiziki anlamda, yoksa gönüllerimiz arasında bir mesafe söz konusu değil, hele de bayramlarda. Onun için bayram sevinciyle birbirimizi daha fazla anlamaya, sevmeye çalışmalıyız." dedi.

Öte yandan Kaymakam Aksakal, bayramlaşma törenine maskesiz katılan çocuklara maske dağıttı. Aksakal, sohbet ettiği çocukları maske kullanımının önemi konusunda uyardı.