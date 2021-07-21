Kahramankazan'da bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika

Kahramankazan'da Kurban Bayramı dolayısıyla resmi bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Milli Egemenlik Parkı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleriyle yapılan bayramlaşmaya Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve ilçe protokolünün yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Kur'anı-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır dua etti.

Oğuz, bayramlaşma töreninin ardından çocuklarla bayramlaşarak harçlık dağıttı.

Kaymakam Aksakal, burada yaptığı konuşmada, alınan tedbirler sayesinde Kahramankazan'da Kovid-19 vaka sayılarında ciddi düşüş yaşandığın belirterek, tekrar sıkı tedbirlere dönülmemesi için vatandaşların maske mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmelerini istedi.

Oğuz da salgın tedbirlerine uyulmasıyla geçen yıla oranla daha rahat bir bayram geçirdiklerini dile getirerek, "Vatandaşlarımızın da desteğiyle bayram öncesi ihtiyaç sahibi aileler ziyaret edilerek özellikle çocuklara giysi ve oyuncak yardımı yaptık. Kurban hisselerinin vatandaşlara ulaştırılmasını sağladık." dedi.