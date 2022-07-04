Kahramankazan'da belediye bu yılın ilk yarısında 255 iş yeri için ruhsat verdi - Son Dakika
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Kahramankazan'da belediye bu yılın ilk yarısında 255 iş yeri için ruhsat verdi

04.07.2022 12:46
Kahramankazan'da belediye bu yılın ilk yarısında 255 iş yeri için ruhsat verdi

Kahramankazan Belediyesi'nin 2022'nin ilk yarısında 255 işletmeye iş yeri ruhsatı verdiği belirtildi.

Kahramankazan Belediyesi'nin 2022'nin ilk yarısında 255 işletmeye iş yeri ruhsatı verdiği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yılın ilk 6 ayında çeşitli sektörlerde hizmet sunan 255 yeni işletmeye ruhsat verildiği belirtilerek, yeni açılan iş yerlerinin ilçedeki yeni istihdam alanlarının oluşmasına katkı sunduğu, ekonomiyi canlandırdığı bildirildi.

Kahramankazan'da ticari faaliyette bulunmak isteyen yeni işletmeler arasında hizmet sektöründe faaliyet gösterenlerin yanı sıra, imalathane, atölye ve fabrika gibi yoğun istihdam alanı barındıran iş yerlerinin de bulunduğu ifade edilen açıklamada, Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un görüşlerine de yer verildi.

Oğuz, belediye olarak her zaman girişimci ve yatırımcılara ellerinden gelen kolaylığı sağladıklarını aktararak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi istihdam sağlayan tüm yatırımcılarımız, tüm girişimcilerimiz başımızın tacı. Yatırımcı ve girişimcileri ilçemize çekmek için elimizden geleni yapmayı sürdürüyor, onlara her türlü kolaylığı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kahramankazan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramankazan'da belediye bu yılın ilk yarısında 255 iş yeri için ruhsat verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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