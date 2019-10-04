Kahramankazan'da Belediye Termal Otel satıldı

Kahramankazan Belediyesi tarafından yapılan Termal Otel ihale usulüyle satıldı.

Belediye Meclis Salonunda kapalı zarf teklifi ile yapılan ihaleye tek firma katıldı.

İhale sonucunda muammen bedeli 20 milyon lira olarak belirlenen Termal Otel, 20 milyon 200 bin liraya satıldı.

Kayı Mahallesi'nde inşaa edilen 7 katlı otelde 108 oda, restorantlar, 2 hamam, kapalı ve açık yüzme havuzları ile çok amaçlı salonlar bulunuyor.

İhaleyi kazanan firma yetkilisi Cemal Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, termal oteli faaliyete geçirerek ilçeyi termal turizme açmayı hedeflediklerini aktardı.