Kahramankazan'da berber ve kuaförler dezenfekte edildi - Son Dakika

Kahramankazan'da berber ve kuaförler dezenfekte edildi

Kahramankazan Belediyesi ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen ve 11 Mayıs'ta açılacak berber ile kuaför dükkanları dezenfekte edildi.

Kahramankazan Belediyesi ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen ve 11 Mayıs'ta açılacak berber ile kuaför dükkanları dezenfekte edildi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler ilçedeki tüm berber ve kuaförler dükkanlarını dezenfekte ederek, işletme sahiplerine maske ve dezenfektan desteğinde bulundu. Belediye Başkanı Serhat Oğuz, koronavirüs salgını riskinin henüz tam anlamıyla geçmediğini belirterek, vatandaşlara rehavete kapılmamaları uyarısında bulundu. Normalleşme süreci kapsamında atılan bu adımların kontrollü bir sosyal hayat amacıyla yapıldığının altını çizen Oğuz, vatandaşlara evde kalma çağrısında bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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