Son Dakika Haberleri: Kahramankazan'da bir çiftlik evinde yaklaşık 600 litre kaçak içki ele geçirildi
Son Dakika Güncel Kahramankazan'da bir çiftlik evinde yaklaşık 600 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Kahramankazan'da bir çiftlik evinde yaklaşık 600 litre kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir çiftlik evine yapılan baskında yaklaşık 600 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kahramankazan'da bir çiftlik evinde yaklaşık 600 litre kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir çiftlik evine yapılan baskında yaklaşık 600 litre kaçak içki ele geçirildi.

Sahte içki imalatı ve satışının yapıldığı ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli O.D'nin (64) Günbaşı Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.

Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda çiftlik evinde yapılan aramada şarap ve viski olduğu değerlendirilen yaklaşık 600 litre sahte içki ve bunların imalatında kullanılan düzenekler, boş şişeler ve materyaller ele geçirildi.

- Sipariş üzerine sahte içki üretmişler

İmalathane gibi kullanılan çiftlik evinde üretilen sahte içkilerin ilçedeki alkollü mekanlara sipariş üzerine uygun fiyata satıldığı belirlendi.

Olayla ilgili O.D. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Kahramankazan, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:38 Kaynak: AA
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