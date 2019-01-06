Kahramankazan'da Bir Grup, Akışkan Trafikte Tekme Tokat ve Kemerlerle Kavga Etti
1 saat önce
Ankara Kahramankazan'da bir grup, akışkan trafikte tekme tokat ve bellerinden çıkardıkları kemerlerle kavga etti.
Ankara Kahramankazan
'da bir grup, akışkan trafikte tekme tokat ve bellerinden çıkardıkları kemerlerle kavga
etti. Akışkan trafiğe aldırmayan grup, kavga etmeyi sürdürdü.
Görüntü dökümü
-Tekme tokat kavga edenler
-Akışkan trafik
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:34 Kaynak: DHA
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