Son Dakika Haberleri: Kahramankazan'da Bir Grup, Akışkan Trafikte Tekme Tokat ve Kemerlerle Kavga Etti

Kahramankazan'da Bir Grup, Akışkan Trafikte Tekme Tokat ve Kemerlerle Kavga Etti

55 dakika önce

Ankara Kahramankazan'da bir grup, akışkan trafikte tekme tokat ve bellerinden çıkardıkları kemerlerle kavga etti.

Kahramankazan'da Bir Grup, Akışkan Trafikte Tekme Tokat ve Kemerlerle Kavga Etti, System.String[]
Ankara Kahramankazan'da bir grup, akışkan trafikte tekme tokat ve bellerinden çıkardıkları kemerlerle kavga etti. Akışkan trafiğe aldırmayan grup, kavga etmeyi sürdürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:58 Kaynak: DHA

Ankara, Kahramankazan, kavga, Güncel
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