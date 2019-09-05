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Kahramankazan'da birinci sınıf öğrencilerine hediye sürprizi

2 saat önce

Kahramankazan'da okula uyum programı kapsamında bugün okula başlayan birinci sınıf öğrencileri, sınıfa geldiklerinde hediye sürprizi ile karşılaştı.

Kahramankazan'da birinci sınıf öğrencilerine hediye sürprizi, System.String[]

Kahramankazan'da okula uyum programı kapsamında bugün okula başlayan birinci sınıf öğrencileri, sınıfa geldiklerinde hediye sürprizi ile karşılaştı.

Kahramankazan Belediyesi ilçedeki bütün birinci sınıflara içerisinde kırtasiye malzemesinin olduğu okul çantası hediye etti. Önceden sınıflara dağıtılan çantalar, sıraların üzerine konularak öğrencilere sürpriz yapıldı.

İlçede bugün 1024 birinci sınıf öğrencisi okula başladı. Anne babalarıyla birlikte okula gelen minik öğrenciler, düzenlenen törenin ardından öğretmenleri eşliğinde sınıflara alındı.

Öğretmenleri tarafından daha önceden balonlarla süslenen sınıflara giren küçük öğrenciler ve velileri hem şaşırdı, hem de mutlu oldu.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Gazi İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti, ağlayan bazı öğrencileri de kendisi teselli etti.

Kahramankazan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:43 Kaynak: AA
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