Son dakika haberi: Kahramankazan'da bocce turnuvası düzenlendi

Son dakika habere göre Kahramankazan ilçesinde boccenin petank disiplininde yapılan ve 2 gün süren turnuva 48 sporcu katıldı.

Kahramankazan ilçesinde boccenin petank disiplininde yapılan ve 2 gün süren turnuva 48 sporcu katıldı. Şehit Samet Cantürk Spor Salonu'nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Kahramankazan Belediyespor Kulübü'nün birlikte düzenlediği turnuvada sporcular salona ateş ölçümü ve dezenfektan ünitesinden geçerek alındı. Turnuvada dereceye giren sporcuların madalya verildi. Kahramankazan Belediyespor Kulübü Başkanı Altuğ Özcü Yücelen, turnuva sonrası yaptığı açıklamada, bocce sporunun yaygınlaştırması ve yeni yeteneklerin ortaya çıkartılması amacıyla turnuvayı organize ettiklerini söyledi. Bocce sporunda maske ve mesafe kurallarının rahatça uygulanabildiğini anlatan Yücelen, "Yakın temassız bir spor dalı olduğu için her yaştan insanımız turnuva katıldı." dedi.

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