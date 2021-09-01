Kahramankazan'da burs başvuruları başladı - Son Dakika

Kahramankazan Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (KAHEK) tarafından üniversite öğrencilerine verilen bursta başvuru süreci başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada kuruluşundan itibaren 2019'da 150, 2020'de ise 300 üniversite öğrencisine burs veren KAHEK'in bu yıl ise 400 üniversite öğrencisine aylık 200'er lira burs vereceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, kendilerine gelen en önemli isteklerden birinin de burs olduğunu belirterek, ilçelerindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olabilmek ve eğitim hayatlarına katkı sağlayabilmek amacıyla KAHEK'in kurulmasına öncülük ettiğini ifade etti.

KAHEK'in kurulmasının ardından ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrenciler ile hayırseverleri bir araya getirdiğini aktaran Oğuz, şunları kaydetti:

"Belediyemizden tek kuruş katkı almadan öğrencilerimize burs vermeye başladık. Hayırseverlerimize ve dernek üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. KAHEK'in tek amacı ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim hayatları boyunca yardım edebilmek. Dernek faaliyetlerini tamamen şeffaf bir ortamda sürdürüyor. Derneğe yapılan bağışlar ve dernekten verilecek tüm burslar internet sitesi üzerinden anlık olarak ilan ediliyor."

Açıklamada Onursal Başkanlığını Oğuz'un yaptığı KAHEK burs başvurularının 2-15 Eylül tarihleri arasında www.kahramankazaneksyd.com internet adresi üzerinden yapılabileceği belirtildi.