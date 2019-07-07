Son Dakika Haberleri: Kahramankazan'da camiden hırsızlık
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Kahramankazan'da camiden hırsızlık

12 dakika önce

Kahramankazan'da bir camideki bağış kutusundan para çalındı.

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Kahramankazan'da bir camideki bağış kutusundan para çalındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki Gaziler Camisi'ndeki yardım kutusuna, öğle namazının ardından bağış amacıyla para atan cemaat, kutunun boş olduğunu fark etti.
Daha önceden yapılmış bağışların çalındığını fark eden cami görevlileri, durumu polise bildirdi.
Caminin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, yüzünü tişörtüyle kapatan bir kişinin camideki yardım kutusunu alarak dışarı çıktığı, kilidi açamayınca kutunun kapağını esneterek içindeki paraları aldığını ve kutuyu daha sonra yerine bıraktığını belirledi.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:32 Kaynak: AA
Kahramankazan, Polis, Güncel
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