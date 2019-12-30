Kahramankazan'da "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" anısında halter şampiyonası düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramankazan'da 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' anısında halter şampiyonası düzenlendi - Son Dakika

Kahramankazan'da "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" anısında halter şampiyonası düzenlendi

6 saat önce

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Naim Süleymanoğlu anısına halter şampiyonası düzenlendi.

Kahramankazan'da

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Naim Süleymanoğlu anısına halter şampiyonası düzenlendi.

Kahramankazan Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Belediyeler Arası Naim Süleymanoğlu Halter Şampiyonası'na 100 sporcu katıldı.

Belediye Kapalı Spor Salonunda düzenlenen ve 2 gün süren şampiyonanın açılış törenine, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Naim Süleymaoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymaoğlu, Olimpiyat Şampiyonu Nurcan Taylan, halter dünya şampiyonu Bünyamin Sudaş ve sporcular katıldı.

Kızlar ve erkekler olmak üzere farklı yaş ve kilolarda rakipleriyle yarışan sporculara, arkadaşları da tezahüratlarıyla destek oldu. Halteri kaldıramayan sporcuları ise hocaları teselli etti.

Hafta sonu 2 gün süren şampiyonada dereceye giren sporcuların madalyaları de törenle verildi.

Konuşmaların ardından şampiyonaya katılan takımların temsilcilerine plaket takdim edildi.

Naim Süleymaoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Naim Süleymanoğlu filminin vizyona girmesiyle birlikte gençlerin haltere ilgisinde bir artış gözlediklerini belirtti.

Ağabeyi adına organize edilen belediyeler arası ilk Türkiye şampiyonasından dolayı gurur duyduğunu dile getiren Süleymanoğlu, "Buradaki Naim Süleymanoğlu Turnuvasında minik çocukların ağırlıklı olması ve abilerinin peşlerinden gitmesi bizler için gurur verici bir şey." dedi.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz da açıklamasında 80'li yıllarda büyük bir gurur yaşatan Naim Süleymanoğlu'nun hatırasını diri tutmak adına bu şampiyonayı düzenlediklerini belirterek, "İnşallah bu salonlardan da nice Naim Süleymanoğulları çıkacaktır. Kendisini bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Bu turnuvanın belediyeler arasında düzenlenen ilk halter şampiyonası olduğunu ifade eden Oğuz, Kahramankazan olarak bu şampiyonaya ev sahipliği yaptıklarını, bu şampiyonayı gelecek yıllarda da düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Naim Süleymanoğlu, Kahramankazan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Savcılık, FETÖ'den beraat eden Bülent Arınç'ın damadı için verilen karara itiraz etti
Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı Boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen kadının kızı feryadıyla yürekleri dağladı İstanbul'da yarın bu yollar kapalı

Son Dakika Haberleri
19:06 Ağrı'da yoğun sis - Son Dakika
19:06 Cezaevinden izinli çıkıp eşini 20 yerinden bıçakladı - Son Dakika
19:06 Çubuk Belediyesi'nden yerli otomobile destek - Son Dakika
19:05 Suriye sınırındaki 48 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika
19:05 Katil, doktorun kayınvalidesinin de başına silah dayayıp tetik düşürmüş - Son Dakika
18:33 İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Son Dakika
18:30 Kar yağışı yurdu esir aldı! Eskişehir ve Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 19:09:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramankazan'da "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" anısında halter şampiyonası düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]