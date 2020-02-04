Kahramankazan'da çevreci müteahhitler ödüllendirildi - Son Dakika

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, binalarda dış estetiğe önem veren ve çevre düzenlemesini iyi yapan müteahhitler, belediye tarafından ödüllendirildi.

Belediye Meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 5 kişilik Çevre ve Şehircilik Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede, modern mimari görüntüsüne sahip, kullanılan renkler, malzeme kalitesi ve mimari bütünlüğe sahip ilk 3 bina ödüle layık görüldü.

Binaların mimar ve müteahhitlerine, Belediye Meclisinin şubat ayı toplantısında teşekkür belgesi verildi.

Dereceye giren müteahhitler, ödüllerini Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve Belediye Meclisi üyelerinin elinden aldı.