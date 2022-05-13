Kahramankazan'da çocuklar için oyun şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Kahramankazan'da çocuklar için oyun şenliği düzenlendi

13.05.2022 15:00
Kahramankazan'da çocuklar için oyun şenliği düzenlendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde "Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları Şenliği" yapıldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde "Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları Şenliği" yapıldı.

Kahramankazan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Milli Egemenlik İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan çocuklar, okul bahçesinde oluşturulan alanda ip atlama, yakan top, köşe kapmaca gibi oyunlar oynadı.

Kaymakam Abdullah Selim Parlar ve Belediye Başkanı Serhat Oğuz da çocukların oyunlarına eşlik etti.

Oğuz, ikram ettiği pamuk şeker, macun ve patlamış mısırla çocukları sevindirdi.

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Kaynak: AA

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