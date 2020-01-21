Kahramankazan'da çocuklardan barınak ziyareti - Son Dakika
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Kahramankazan'da çocuklardan barınak ziyareti

15 dakika önce

Kahramankazan Belediyesi Gençlik Merkezine devam eden çocuklar, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Kahramankazan'da çocuklardan barınak ziyareti, System.String[]

Kahramankazan Belediyesi Gençlik Merkezine devam eden çocuklar, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Yarı yıl tatili kapsamında çeşitli etkinliklere katılan çocuklar için Belediye Hayvan Barınağına gezi düzenlendi.

Öğretmenlerin gözetiminde barınağa gelen öğrencilere burada veteriner hekim tarafından bakımı yapılan hayvanlar hakkında bilgiler verildi, çocuklardan gelen sorular yanıtlandı.

Veteriner hekim kontrolünde hayvanların bulunduğu bölüme giren çocuklar, özellikle hayvanları severek elleriyle besledi.

Rehabilitasyon Merkezini de gezen çocuklara burada hayvanların bakım ve tedavilerinin yapıldığı bölümler hakkında bilgiler verildi.

Kahramankazan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:54 Kaynak: AA
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