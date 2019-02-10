Son Dakika Haberleri: Kahramankazan'da Cumhur İttifakı Kucaklaşması

Kahramankazan'da Cumhur İttifakı Kucaklaşması

1 saat önce

Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ve MHP Kahramankazan İlçe Teşkilatları kaynaşma toplantısında bir araya geldi.

Kahramankazan'da Cumhur İttifakı Kucaklaşması, System.String[]
Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ve MHP Kahramankazan İlçe Teşkilatları kaynaşma toplantısında bir araya geldi. Toplantıda Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Serhat Oğuz'un etrafında kenetlenerek, iki teşkilatın tek teşkilatmışçasına hareket etmesi ve 31 Mart'a kadar gece gündüz demeden çalışılması kararlaştırıldı.

Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ve MHP Kahramankazan İlçe Teşkilatları kaynaşma toplantısında buluştu. Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanı Ali Yıldıztepe, MHP Kahramankazan İlçe Başkanı Mustafa Avcı ve AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat oğuz ile iki partinin ilçe teşkilatı üyeleri katıldı. 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin izlenecek yol haritasının masaya yatırıldığı toplantıda, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Cumhur İttifakı'nın adayı olan Serhat Oğuz'un etrafında kenetlenerek, iki teşkilatın tek teşkilatmışçasına hareket etmesi ve 31 Mart'a kadar gece gündüz demeden çalışılması kararlaştırıldı.

"Zafere taşıyacağız"

Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 15 yıllık belediye başkanlığı döneminde yapılan yatırımlar ve üretilen hizmetler ile 2004 öncesinde 'Kazan köyü' olarak anılan ilçelerini marka bir kent haline getirdiklerini söyledi. Cumhur İttifakı'nın gizli hesaplar olmadan devletin bekası için kurulan bir ittifak olduğunu ifade eden Ertürk, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gösterdiği yolda Cumhur İttifakı ile kurduğumuz gönül birliğini inşallah hep birlikte 31 Mart akşamı zafere taşıyacağız" dedi.

"AK Parti ve üç hilalin adayıyım"

Belediye Başkan adayı Oğuz da, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de belirttiği gibi milletin doğal refleksi olarak oluştuğunu söyledi. Oğuz, "Hem AK Parti'nin hem de üç hilalin Kahramankazan'daki belediye başkan adayıyım. Ülkücü kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu kutlu yolculukta onlarla birlikte olmaktan dolayı şeref duyuyorum" diye konuştu.

MHP ilçe Başkanı Avcı ise, 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan'da zaferle çıkması için MHP teşkilatı olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. AK Parti İlçe Başkanı Yıldıztepe de, toplantının oldukça faydalı geçtiğini belirterek, Cumhur İttifakı'nın zaferi için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:33 Kaynak: İHA

MHP, Kahramankazan, Politika
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