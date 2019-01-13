Son Dakika Haberleri: Kahramankazan'da Cumhur İttifakı Zirvesi

Kahramankazan'da Cumhur İttifakı Zirvesi

1 saat önce

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve AK Parti'nin Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz, Cumhur İttifakı kapsamında MHP Kahramankazan İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Kahramankazan'da Cumhur İttifakı Zirvesi, System.String[]
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve AK Parti'nin Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz, Cumhur İttifakı kapsamında MHP Kahramankazan İlçe Başkanlığını ziyaret etti. 31 Mart Yerel Seçimleri'ne ilişkin izlenecek yol haritasının masaya yatırıldığı ziyarette, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AK Parti'nin Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Yıldıztepe'nin de aralarında bulunduğu heyet, Cumhur İttifakı kapsamında MHP Kahramankazan İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ertürk, Oğuz ve beraberindekiler MHP Kahramankazan İlçe Başkanı Mustafa Avcı tarafından karşılandı. 31 Mart Yerel Seçimleri'ne ilişkin izlenecek yol haritasının masaya yatırıldığı ziyarette, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Kahramankazan'da, Cumhur İttifakı'nın adayı olan Serhat Oğuz'un ipi göğüslemesi için atılacak adımlar da konuşuldu.

Birlik mesajı

Başkan Ertürk, toplantının son derece faydalı geçtiğini belirterek, "İnşallah 31 Mart günü Cumhur İttifakı olarak seçimi ilçemizde ve tüm Türkiye'de kazanacağız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Sayın Bahçeli başta olmak üzere tüm AK Parti ve MHP teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Burada Ülkücü kardeşlerimizle bir araya gelmekten dolayı ayrıca mutluyum" dedi.

Başkan Adayı Oğuz da 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın galibiyeti için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Oğuz, "Tüm MHP'li ve tüm ülkücü kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu kutlu yolculukta onlarla birlikte olmaktan dolayı şeref duyuyorum. Kendilerine gösterdikleri misafirperverlik için şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

MHP ilçe Başkanı Avcı ise Cumhur İttifakı kapsamında seçimi kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek ziyaretlerinden dolayı AK Parti heyetine teşekkür etti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:04 Kaynak: İHA

MHP, Kahramankazan, Politika
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