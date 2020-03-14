Kahramankazan'da dezenfeksiyon çalışması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramankazan'da dezenfeksiyon çalışması yapıldı - Son Dakika

Kahramankazan'da dezenfeksiyon çalışması yapıldı

15 dakika önce

Kahramankazan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Kahramankazan'da dezenfeksiyon çalışması yapıldı, System.String[]

Kahramankazan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyor.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak koronavirüse karşı çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Halk sağlığının önemine işaret eden Oğuz, "Yaptığımız tüm çalışmalarda insan sağlığını her şeyin üzerinde tutuyoruz. Bu konuda çok hassasız. Vatandaşlarımızı salgın ve bulaşıcı hastalık riskine karşı korumak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Kahramankazan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Bakan, ileride pişman olmayalım diye üstüne basa basa uyarıyor: Önümüzdeki 5 hafta çok önemli Milyonlarca veli bu soruyu merak ediyor: 23 Mart'tan sonra eğitim nasıl devam edecek?

Son Dakika Haberleri
12:18 Şanlıurfa merkezli oto hırsızlığı operasyonuna 15 tutuklama
12:18 Güdül'de dezenfeksiyon çalışması yapıldı
12:17 THY'den yolcularına bilet değişikliği uyarısı
12:17 VAN İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu
12:17 ŞANLIURFA Sınav jokeri çetesine operasyon 2 tutuklama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 12:21:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramankazan'da dezenfeksiyon çalışması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]