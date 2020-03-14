Kahramankazan'da dezenfeksiyon çalışması yapıldı - Son Dakika
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Kahramankazan'da dezenfeksiyon çalışması yapıldı

6 saat önce

Kahramankazan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Kahramankazan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyor.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak koronavirüse karşı çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Halk sağlığının önemine işaret eden Oğuz, "Yaptığımız tüm çalışmalarda insan sağlığını her şeyin üzerinde tutuyoruz. Bu konuda çok hassasız. Vatandaşlarımızı salgın ve bulaşıcı hastalık riskine karşı korumak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kahramankazan'da dezenfeksiyon çalışması yapıldı

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Kahramankazan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:57 Kaynak: AA
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