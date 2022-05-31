Kahramankazan'da doğalgaz altyapı çalışması sürüyor - Son Dakika
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Kahramankazan'da doğalgaz altyapı çalışması sürüyor

31.05.2022 12:49

Kahramankazan'da doğalgaz altyapı çalışmaları düzenlenen törenle başladı.

Kahramankazan'da doğalgaz altyapı çalışmaları düzenlenen törenle

başladı.

Kışla Mahallesi'nde düzenlenen törene AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Başkentgaz yetkilileri, belediye meclis üyeleri ile mahalle sakinleri katıldı.

Başkan Oğuz, yaptığı konuşmada, "Kahramankazanlı hemşehrilerimizin konforu için elimizden geleni yapıyoruz ve ilgili kurum ve kuruluşlara tüm kolaylıkları sağlıyoruz. Bu kapsamda alacağımız olan 27 milyon liralık kazı tahrip bedelinden vazgeçtik. Neden vazgeçiyoruz? Köylerimiz doğalgaza kavuşsun, köylerimize doğalgaz gelsin diye. Bu uygulamayı Ankara'da yapan ilk belediyeyiz. Şimdi de Kışla Köyümüz inşallah çalışmaların ardından doğalgaza kavuşacak." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından mahalleye doğalgaz hattı döşenmesi için çalışmalar, ilk boru füzyon kaynağının yapılmasıyla başladı. ???????

Kahramankazan'da doğalgaz altyapı çalışması sürüyor
Kahramankazan'da doğalgaz altyapı çalışması sürüyor
Kahramankazan'da doğalgaz altyapı çalışması sürüyor
Kahramankazan'da doğalgaz altyapı çalışması sürüyor

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Kaynak: AA

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