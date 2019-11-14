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Kahramankazan'da "Edebiyatı medeniyet tarihi ile okumak" semineri düzenlendi

6 saat önce

Kahramankazan'da, "Edebiyatı medeniyet tarihi ile okumak" semineri gerçekleştirildi.

Kahramankazan'da

Kahramankazan'da, "Edebiyatı medeniyet tarihi ile okumak" semineri gerçekleştirildi.

Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi'nde verilen seminere Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Aydemir konuşmacı olarak katıldı.

Türk edebiyatının önde gelen şair ve yazarlarını anlatan Aydemir, edebiyatın medeniyeti oluşturan unsurlar içinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Aydemir, "Edebiyatı hayatın bütünü içinde değerlendirmek gerekir. Toplumların ilerleyip gelişmesi, bütün alanların bir araya getirilmesiyle olabilir. Edebiyat bu bütünü oluşturan bir parçadır. Edebiyat olmadan o parçanın bir bütün olamayacağı bilmemiz gerekir." dedi.

Seminerin ardından bir sınıfı ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Aydemir'e okul müdürü Fatih Erdoğan teşekkür plaketi verdi.

Mustafa Hakan Güvençer, Gazi Üniversitesi, Kahramankazan, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:08 Kaynak: AA
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