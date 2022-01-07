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Kahramankazan'da eğitim seminerleri düzenlendi - Son Dakika

Kahramankazan'da eğitim seminerleri düzenlendi

07.01.2022 12:55
Kahramankazan'da eğitim seminerleri düzenlendi

Kahramankazan'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrenci ve öğretmenler için eğitim konulu seminerleri düzenlendi.

Kahramankazan'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrenci ve öğretmenler için eğitim konulu seminerleri düzenlendi.

Kahramankazan Fuat Erkmen Anadolu İmam hatip Lisesindeki seminere konuşmacı olarak Özel Eğitim Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül katıldı.

"Hz. Muhammed'in eğitim anlayışı ve eğitim metotları" konulu seminere İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, İlçedeki okullarda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri katıldı.

Mehmet Nezir Gül konuşmasında Hz. Muhammed'in eğitim anlayışını ve uyguladığı yöntemleri onun hayatından verdiği örneklerle anlattı.

Konuşmasında "Görev yaptığımız okullarda eğitim öğretim faaliyetimizi yürütürken bireysel kanaatlerimizi sınıf, okul ortamına taşımamamız, bu konuda gerekli hassasiyeti göstermemiz gerekir" diyen Gül, "Diyanet İşleri Başkanlığının, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün yayınlarına baktığımız zaman kuşatıcı bir dil, kuşatıcı bir üslup, kuşatıcı bir yaklaşımla konuların değerlendirildiğini görürsünüz."' şeklinde konuştu.

Öğrencilere İslam'ı anlatırken çok dikkatli olunması gerektiğine işaret eden Gül sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklara biz Allah'ın dinini anlatıyoruz. Bunu yaparken de sahih bilgi aktarmamız lazım. Bu işin vebali hakikaten çok büyük. Bizim vesilemizle insanlar Allah hakkında, Peygamber Efendimiz hakkında yanlış bir kanaate varacak olursa çok büyük bir vebale girmiş oluruz. O yüzden bizim anlatacağımız din ana istikamet üzere olan, ifrat ve tefritten uzak yani her iki taraftaki aşırılıklardan da arındırılmış dengeli bir İslam anlayışını, mutedil İslam anlayışını anlatmamız gerekiyor. Bunu yaptığımız takdirde vebalden İnşallah kurtulmuş oluruz. Çocuklara sunacağımız hususlar Müslüman toplumların asırlardan bu yana ittifak ettiği temel esasları aktarmamız, o doğrultuda çocuklarımızı yetiştirmeye çalışmamız en doğrusu en güzelidir."

Seminerin sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, Özel Eğitim Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül'e günün anısına plaket verdi.

Konuşmacılar seminerlerin sonunda öğrenci ve öğretmenlerden gelen soruları yanıtladı.

15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Müzesinde ise Süleyman Beledioğlu tarafından 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik "Beyin Temelli Motivasyon" başlıklı bir seminer daha düzenlendi.

Konuşmasında öğrencilerin derslerinde ve sınavlarda motivasyonu artırarak başarılı olmanın yollarını anlatan Beledioğlu, "Bütün çalışmalarınıza rağmen netleriniz artmıyorsa çalışmalarınıza yeni yöntemleri eklemelisiniz. İşitsel yani öğretmeni dinlemek, görsel kitap okumak, dokunsal yani yazarak çalışma yöntemi gibi. Çalıştığınızı başkasına anlatarak, arkadaşınızın çözemediği soruyu çözmek, şema çizerek çalışmak ve sesli çalışma yöntemiyle çalıştığınızda netlerinizin arttığını göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

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milli eğitim bakanlığı, Kahramankazan, Mehmet Nezir, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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