Kahramankazan'da eğitimde yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yıl sonu değerlendirme toplantısı Kahramankazan'da gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve ilçe Milli Eğitim yöneticileri katıldı.

Toplantı öncesi müzeyi gezen davetliler, müzede sergilenen eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Akpınar başkanlığında yapılan toplantıda, Kovid-19 salgının eğitim öğretim sürecine etkileri ve alınacak tedbirler, 2023 eğitim vizyonu ile ilgili yeni planların ve hedeflerin belirlenmesi, orta öğretim yerleştirme sürecinin değerlendirilmesi, norm fazlası öğretmenlerin durumu, ikili eğitimden normal eğitime geçme süreci gibi bir çok konu ele alındı.

Toplantının ev sahipliğini yapan Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, katılımcılara çeşitli hediyeler verdi.