Kahramankazan'da ekmekler evlere getiriliyor - Son Dakika

Kahramankazan'da İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi uyarınca iki gün sürecek sokağa çıkma yasağı boyunca, vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak üzere talep eden vatandaşlara ücretsiz olarak ekmek götürülüyor.

Vefa Sosyal Destak Grubu ile Belediye tarafından oluşturulan dağıtım ekipleri ekmek talebinde bulunan vatandaşların yardımına koşuyor. Ekmekler, ekipler tarafından ücretsiz olarak vatandaşların ayağına götürülerek teslim ediliyor.

Kahramankazan sokağa çıkma yasağına uyuyor

Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte ilçedeki cadde ve sokaklar boşaldı. Fırınlar ve eczanelerin dışında bütün işyerleri kapalı. Sadece sağlık, asayiş ve temizlik görevlileri işlerinin başında. Issız sokaklar sokak hayvanlarına kaldı.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz Koronavirüsle mücadelelerini her alanda sürdürdüklerini belirterek, "Bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı boyunca talep eden vatandaşlarımızın ekmek ihtiyaçları belediyemiz tarafından karşılanacak. Ekiplerimiz, bizlere ulaşarak adreslerini veren hemşehrilerimize ekmeklerini evlerinde teslim edecek. Belediyemiz tarafından temin edilen günlük ekmekler ücretsiz olarak hemşehrilerimize ulaştırılıyor." diye konuştu.