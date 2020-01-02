Kahramankazan'da emniyet personeline yangın söndürme eğitimi - Son Dakika
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Kahramankazan'da emniyet personeline yangın söndürme eğitimi

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline yangın söndürme eğitimi verdi.

Kahramankazan'da emniyet personeline yangın söndürme eğitimi, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline yangın söndürme eğitimi verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince, İlçe Emniyet Müdürlüğünde personele verilen teorik eğitimin ardından müdürlük bahçesinde tatbikat yapıldı.

İtfaiye Amiri Nurettin Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak il genelinde resmi ve özel kuruluşlara yangınla mücadele konusunda seminer verdiklerini, tatbikatlar düzenlediklerini söyledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline de verdikleri eğitim ardından yangın anında yapılması gerekenler, yangın söndürme metodları, yangını önleyici tedbirler, yangın dolaplarının kullanımı konularında uygulamalı tatbikat yaptıklarını kaydeden Ayaz, İtfaiye Daire Başkanlığı olarak 800 personel, 160 araç ve 46 istasyon ile Ankara'ya hizmet verdiklerini belirtti.

Ayaz, vatandaşlardan yangın önleyici tedbirlere uymalarını beklediklerini aktardı.

Kahramankazan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:24 Kaynak: AA
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