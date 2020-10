Kahramankazan'da esnafa Azerbaycan ve Türk bayrakları dağıtıldı - Son Dakika

Kahramankazan ilçesinde esnafa Azerbaycan ve Türk bayrakları verildi.

Kahramankazan Belediyesi, Azerbaycan ile dayanışma için ilçe merkezindeki esnafa Türk ve Azeri bayrakları dağıttı.

Esnaf, bayrakları iş yerlerine astı.

Ayrıca ilçe merkezindeki bilbordlara ve belediye binasına da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in fotoğraflarının yer aldığı, "Tek millet iki devlet. Her zaman yanınızdayız can Azerbaycan" yazılı pankart asıldı.