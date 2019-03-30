Son Dakika Haberleri: Kahramankazan'da Fabrika Yangını

Kahramankazan'da Fabrika Yangını

31 dakika önce

Kahramankazan'da bir fabrikada çıkan ve bitişiğindeki fabrikaya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kahramankazan'da Fabrika Yangını, System.String[]
Kahramankazan'da bir fabrikada çıkan ve bitişiğindeki fabrikaya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Saray Mahallesi'nde Kahramankazan- Ankara kara yolunun hemen kenarında bulunan ve enjektör üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Yangında, fabrikada bulunan çok sayıda tüp de patladı.

Yaklaşık 50 işçinin çalıştığı sırada meydana gelen ve kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki dorse üretimi yapan fabrikaya da sıçrayan yangında, dumandan etkilenen bazı itfaiye erlerine olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

İki fabrikada da büyük hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fabrikalarda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürü Recai Akbay da olay yerine gelerek bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:00 Kaynak: AA

İtfaiye, Kahramankazan, Güncel
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