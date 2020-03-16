Kahramankazan'da fahiş fiyatlara karşı denetim yapılıyor - Son Dakika

Kahramankazan'da koronavirüs nedeniyle gıda ve hijyen ürünlerinin fahiş fiyatlarla satılmaması için denetimler sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, başkan Serhat Oğuz'un talimatıyla harekete geçen zabıta ekiplerinin koronavirüs nedeniyle gıda ve hijyen ürünlerinin fahiş fiyatlarla satılmaması için denetimlerini sıklaştırdığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda ekipler rutin olarak yaptıkları denetimleri artırarak 7/24 esasına göre çalışıyor, fırsatçılık yapılmasına izin vermiyor. Ekipler, ilçe genelinde bulunan market, pazar yeri, gıda, hijyen ve ihtiyaç maddesi satışı yapılan tüm iş yerlerini ayrıntılı olarak denetliyor. İş yerlerinde ruhsat, fatura, etiket kontrolü yapan ekipler, ayrıca ürünlerin sağlıklı olup olmadığını denetliyor. Denetimlerde ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor. Reyon fiyatıyla kasa fiyatı farklı çıkar ise kanun gereği tespit tutanağı tutularak, cezai işlem yapılması için gerekli işlemler uygulanıyor."

Açıklamada görüşüne yer verilen Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, rutin olarak yapılan denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini ve vatandaşların mağdur edilmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.