Kahramankazan'da feci trafik kazası: 2 ölü 1 ağır yaralı - Son Dakika

Kahramankazan'da feci trafik kazası: 2 ölü 1 ağır yaralı

Kahramankazan'da feci trafik kazası: 2 ölü 1 ağır yaralı Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde tali yoldan otoyola çıkan otomobili TIR biçti.

Kahramankazan'da feci trafik kazası: 2 ölü 1 ağır yaralı

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ANKARA - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde tali yoldan otoyola çıkan otomobili TIR biçti. Kazada otomobilde bulunan 3 kişiden 2'si olay yerinde hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Ciğil Köyü kavşağında Ankara Bolu yolu üzerinde meydana geldi. Şükrü Polat Avşar kontrolündeki 06 E 9990 plakalı otomobil Köy yolundan otoyola çıkarken Mehmet Ö.'nün idaresindeki Ankara'dan İstanbul'a bisküvi götüren 01 AAJ 136 plakalı TIR ile çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle ıslak ve eğimli zeminde TIR tarafından 25 metre sürüklenerek hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Avşar ve yolcu Şahin Gültekin olay yerinde hayatını kaybederken diğer yolcu Ünal Can C. ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Ünal Can C. Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından otomobilin içerisinden çıkarılarak Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü 240 promil alkollü

Öte yandan alkol kontrolü yapılan otomobil sürücüsü Afşar'ın 240 promil alkollü olduğu tespit edildi.

TIR sürücüsü Mehmet Ö. ise polis tarafından gözaltına alınırken karakolda verdiği ilk ifadesinde otomobilin karşısına bir anda çıktığını söylediği öğrenildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kahramankazan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 04:23 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramankazan'da feci trafik kazası: 2 ölü 1 ağır yaralı - Son Dakika
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