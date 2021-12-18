Kahramankazan'da gaziler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Kahramankazan 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Dernek binasında bir araya gelen gazi ve şehit yakınları, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Gazi ve şehit yakınları, yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi" ve İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı" ve Haroon Sabawoon'un " Kabil'den kaçış" fotoğraflarına oy verdi.

Dernek başkanı Cafer Akın, fotoğrafların hepsinin çok anlamlı olduğunu, zor da olsa seçim yaptıklarını belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.