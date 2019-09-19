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Kahramankazan'da Gaziler Günü kutlaması

59 dakika önce

Gaziler Günü ve Atatürk'e Gazi Unvanı ve Mareşal Rütbesi verilmesinin 97. yıldönümü Kahramankazan'da düzenlenen törenle kutlandı.

Kahramankazan'da Gaziler Günü kutlaması, System.String[]

Gaziler Günü ve Atatürk'e Gazi Unvanı ve Mareşal Rütbesi verilmesinin 97. yıldönümü Kahramankazan'da düzenlenen törenle kutlandı.

Milli Egemenlik parkında düzenlenen törene Kaymakam Engin Aksakal, Garnizon Komutanı Hava Uçak Bakım Albay Mustafa Sadettin Karakan, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Kaya gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Çelenk sunma ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gaziler adına Kıbrıs Gazisi Özcan Altunel günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.

Türk vatanının birlik ve beraberliğine kasteden bütün terör örgütlerini lanetlediğini belirten Gazi Altunel vatan, millet, bayrak ve namus için nice şehitlerin şehadete, gazilerin de gazaya koştuklarını belirterek son olarak 15 Temmuz darbe girişimine karşı göğsünü siper eden ilçe halkının 9 şehit verdiğini, 92 gaziye sahip olduğunu ifade etti.

Gazi Altunel, Kahramankazan Şehitliğinde şehitler için ayrılan boş mezarların gazilere de tahsis edilmesini istediklerini belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Eylül Gaziler Günü, Kahramankazan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:26 Kaynak: AA
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