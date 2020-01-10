Kahramankazan'da Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramankazan'da Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması - Son Dakika

Kahramankazan'da Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması

6 saat önce

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Ankara 3. Bölge seçmeleri, Kahramankazan'da yapıldı.

Kahramankazan'da Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması, System.String[]

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Ankara 3. Bölge seçmeleri, Kahramankazan'da yapıldı.

Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde Şehitler Camisinde yapılan seçmelere 15 okul katıldı.

Okullarını temsilen sırayla minbere çıkan öğrenciler, önceden hazırladıkları konulardaki hutbelerini okudu.

Dereceye giren öğrenciler belediye sponsorluğunda altın ile ödüllendirildi.

Din görevlilerinden oluşan 5 kişilik jüri heyeti hutbe duası telaffuzuna dikkat ederek ezbere okuma, Türkçe metni doğru ve güzel okuma, vurgulama ve tonlama, özgüven ve beden dili gibi kriterleri göz önüne alarak değerlendirme yaptı.

Yarışmada Yenimahalle Tevfik İleri Anadolu imam Hatip Lisesinden katılan Yusuf Eren Görgülü Ankara'yı bölge seçmelerinde temsil edecek 3 kişiden birisi oldu.

Yusuf Eren Görgülü, vatan sevgisi ve birlik, beraberlik konulu hutbesini Şehitler Camisinde kılınan Cuma namazında okudu.

Kahramankazan, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:12 Kaynak: AA
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