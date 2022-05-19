Kahramankazan'da Gençlik Haftası'nda 1000 fidan dikildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında iklim değişikliğine dikkati çekmek için fidan dikme etkinliği yapıldı.

Kahramankazan Belediyesi ve özel bir eğitim kurumunun iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, hedeflenen 20 bin fidandan 1000 çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Kayı Mahallesi Kumludere mevkisindeki ağaçlandırma sahasında bir araya gelen öğrenciler ve aileleri, belediye tarafından önceden hazırlanan çukurlara çam fidanlarını dikip can suyu verdi.

Her öğrenci, diktiği fidana kendi isminin yazılı olduğu isimlikleri taktı.

Eğitim kurumunun kurucusu Cemil Karagöz, yaptığı açıklamada, iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenlediklerini bildirdi.

Karagöz, zaman zaman çocuklarla alana gelerek hem dikilen ağaçların bakımını yapacaklarını hem de fidan dikmeye devam edeceklerini aktardı.