Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından başlatılan "İftar şehidimizden Fatiha Sizden" isimli proje kapsamında Kahramankazan'da ihtiyaç sahibi ailelere iftar sofraları kuruldu.

Kahramankazan'da, gönüllü olarak görev alan 15 Temmuz Gazilerinden Cafer Akın ve Ömer Küçük önceden belirledikleri ihtiyaç sahibi ailelere iftar saatinde bir lokantada hazırlattıkları yemekleri ulaştırdı.

Proje kapsamında ilçede 9 şehit adına 9 aileye iftar sofrası kuruldu. İftar kolileri ailelere teslim edilirken kahramanların künyesi ve hayat hikayelerinin yer aldığı broşürler de ailelere verildi.

Cafer Akın AA muhabirine yaptığı açıklamada böyle bir projede gönüllü olarak yer almalarının kendileri için ayrı bir gurur ve anlam ifade ettiğini belirterek, "Vakfın Türkiye genelinde başlattığı proje kapsamında biz de burada 9 şehidimiz adına 40 kişilik 9 ailemize iftar sofrası kurduk. Amacımız aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak, onlara karşı olan minnet borcumuzu bir nebze de olsa ödemeye çalışmak. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi bozmasın." dedi.