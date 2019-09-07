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Kahramankazan'da iş kazası: 1 ölü

1 saat önce

Kahramankazan'ın Saray mahallesindeki bir iş yerinde meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Kahramankazan'da iş kazası: 1 ölü, System.String[]

Kahramankazan'ın Saray mahallesindeki bir iş yerinde meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

İddiaya göre özel şekillendirilmiş çelik profil alanında faaliyet gösteren bir fabrikada torna ustası olarak çalışan Fatih Dömeke (23) torna makinesinde bulunan, üzerinde çalıştığı metal parçanın kafasına çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna getirilen işçinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından ailesine teslim edildi.

Fatih Dömeke'nin yaklaşık 6 aydır bu iş yerinde çalıştığı ve 4 aylık evli olduğu öğrenildi.

Kahramankazan, Saray, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:56 Kaynak: AA
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