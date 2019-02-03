Son Dakika Haberleri: Kahramankazan'da İşçilerin Yüzünü Güldüren Sözleşme

Kahramankazan'da İşçilerin Yüzünü Güldüren Sözleşme

55 dakika önce

Kahramankazan Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan protokol kapsamında, belediyede çalışan kadrolu işçilere yüzde 40 oranında zam yapıldı.

Kahramankazan'da İşçilerin Yüzünü Güldüren Sözleşme, System.String[]
Kahramankazan Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan protokol kapsamında, belediyede çalışan kadrolu işçilere yüzde 40 oranında zam yapıldı. Yüzde 40'lık zam oranı belediye işçilerinin yüzünü güldürürken, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, "Alın terleriyle daha yaşanabilir bir Kahramankazan için gece gündüz demeden çalışan işçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kahramankazan Belediyesi ve HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı olan Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi, belediyede çalışan kadrolu işçilerin yüzünü güldürdü. İmzalanan protokol kapsamında belediyede çalışan kadrolu işçilerin maaşlarına yüzde 40 oranında zam yapıldı. Toplu iş sözleşmesine ilişkin protokol Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ile Hizmet-İş Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Rafet Şahin arasında düzenlenen törenle imzalandı.

"Her zaman yanlarındayız"

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, protokolün hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, "Alın terleriyle daha yaşanabilir bir Kahramankazan için gece gündüz demeden çalışan işçi kardeşlerimize bu protokolle yüzde 40 oranında zam yapmış olduk. 15 yıllık belediye başkanlığım süresince işçi, memur ve tüm belediye çalışanı mesai arkadaşlarımla birlikte ilçemizin daha iyi noktalara gelmesi için çaba ve gayret sarf ettik. Onların emeklerinin karşılığı ödenmez ama imkanlarımız dahilinde bu oranda bir zam yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm mesai arkadaşlarıma aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum" diye konuştu.

Ertürk'e teşekkür

Hizmet-İş Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Rafet Şahin de, "Sendikam, işçi kardeşlerim ve şahsım adına, Başkan Ertürk'e yüzde 40 oranında zam yapmasından dolayı teşekkür ediyorum. Bu sözleşmenin diğer belediyelere de örnek olmasını temenni ediyorum" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:23 Kaynak: İHA

İşçi, Kahramankazan, Güncel
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