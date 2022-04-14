Kahramankazan'da jandarmadan drone destekli trafik uygulaması - Son Dakika
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Kahramankazan'da jandarmadan drone destekli trafik uygulaması

14.04.2022 11:52
Kahramankazan'da jandarmadan drone destekli trafik uygulaması

Kahramankazan Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Ramazan Bayramı öncesi trafik kazalarının sıkça yaşandığı noktalarda drone ile denetimlerini artırdı.

Kahramankazan Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Ramazan Bayramı öncesi trafik kazalarının sıkça yaşandığı noktalarda drone ile denetimlerini artırdı.

Fevzi Çakmak Caddesi, TUSAŞ yolu ve Anadolu Otoyolu kavşağı bağlantı yolları başta olmak üzere ilçenin birçok noktasında yapılan denetimlerde sürücüler bilgilendirildi, kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Drone destekli gerçekleştirilen havadan ihbarlı trafik denetimlerinde seyir halinde cep telefon kullanımı, emniyet kemeri, aşırı hız ve yayaların geçiş önceliği konularında denetimlere ağırlık verildi.

Bu denetimlerle sürücülerin, yakalanma riski duygusunu artırmak suretiyle trafik kurallarına uymalarının hedeflendiği belirtildi.

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Ramazan Bayramı, Kahramankazan, Jandarma, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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