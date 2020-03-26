Kahramankazan'da kaçak üretilen 2 bin 500 litre dezenfektan ele geçirildi - Son Dakika

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Kahramankazan'da kaçak üretilen 2 bin 500 litre dezenfektan ele geçirildi
7 saat önce
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kaçak üretilen 2 bin 500 litre dezenfektan ele geçirildi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kaçak üretilen 2 bin 500 litre dezenfektan ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray Mahallesi'ndeki Keresteciler Sanayi Sitesi'nde temizlik malzemeleri üretilen iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda kaçak üretilerek 1 ve 1,5 litrelik bidonlara doldurulmuş, piyasaya sunulmaya hazır 2 bin 500 litre dezenfektan bulundu.
Dezenfektanlara el koyan ekipler, iş yeri sahibi G.K. hakkında adli işlem başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:10 Kaynak: AA
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