Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını öldürüp aynı silahla intihar etti - Son Dakika

Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını öldürüp aynı silahla intihar etti

Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını öldürüp aynı silahla intihar etti
Son Güncelleme: 10.09.2023 19:45

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sokak ortasında çifte cinayet işlendi. Boşanma aşamasındaki eşi ve baldızıyla sokakta tartışan adam, abla ve kardeşe peş peşe ateş edip aynı tabancayla hayatına son verdi. Öldürülen eşin 3, baldızın ise 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 43 yaşındaki Hüseyin Yüksel, boşanma aşamasında olduğu eşi 40 yaşındaki Emine Yüksel ve baldızı 37 yaşındaki Çiğdem Demir'i sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Ankara'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını öldürüp aynı silahla intihar etti

EŞİNE VE BALDIZINA KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, saat 18.00 sıralarında Kayı Mahallesi'ndeki Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Tütüncü dükkanı işleten Hüseyin Yüksel, boşanma aşamasındaki eşi Emine Yüksel ve baldızı Çiğdem Demir ile bulvar üzerinde karşılaştı. Yüksel çifti, sokak ortasında tartışmaya başladı. Bunun üzerine Hüseyin Yüksel, eşi Emine ve baldızı Çiğdem Demir'i tabancayla başından vurarak öldürdü. Yüksel, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Emine Yüksel'in 3, Çiğdem Demir'in ise 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Ankara'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını öldürüp aynı silahla intihar etti

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede incelemede bulundu. Olayda ölenlerin cenazeleri Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu arada, Emine Yüksel'in boşanma aşamasındaki eşi için bir süre önce uzaklaştırma kararı aldığı ancak bu sürenin sona erdiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Kahramankazan, Emine Yüksel, Ankara, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını öldürüp aynı silahla intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını öldürüp aynı silahla intihar etti - Son Dakika
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