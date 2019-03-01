Son Dakika Haberleri: Kahramankazan'da "Kainat ve Oluşumu" Konferansı

Kahramankazan'da "Kainat ve Oluşumu" Konferansı

1 saat önce

Kahramankazan'da Bilimsel Okumalar Projesi kapsamında "Kainat ve Oluşumu" konulu konferans düzenlendi.

Kahramankazan'da
Kahramankazan'da Bilimsel Okumalar Projesi kapsamında "Kainat ve Oluşumu" konulu konferans düzenlendi.

Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi tarafından okulun toplantı salonunda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Gazi Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hilal Küçük katıldı.

Konferansın açış konuşmasını yapan Okul Müdürü Fatih Erdoğan, Bilimsel Okumalar Projesi kapsamında öğrencilere bilim ve teknolojiyi sevdirmek ve onlarda bir merak uyandırmak amacıyla bilimsel geziler düzenlediklerini, laboratuvarda bilimsel kitap okuduklarını ve akademisyenler tarafından konferanslar verildiğini söyledi.

Dr. Hilal Küçük, konferansında video ve fotoğraflar eşliğinde kainat ve oluşumu hakkında detaylı bilgiler verdi.

Dr. Hilal Küçük öğrencilere tavsiyeler bulunarak, "Sevgili çocuklar, ilk önce kendinizi keşfedin ve sevdiğiniz mesleği yapın ancak o zaman mutlu ve verimli olursunuz. Her şeyden önce ahlaklı olun, helalinden kazanan. Sizler bizim gelecekteki umudumuzsunuz. Ne iş yaparsanız yapın ama en iyisini yapın. Çöp de toplasanız mühendis de olsanız işinizi en iyi şekilde yapmaya çalışın. Ancak o zaman ülkemize ve milletimize faydalı olabilirsiniz." dedi.

Konferansın soru cevap bölümünde öğrenciler merak ettikleri konular hakkındaki sorularını yönetti.

Konferansın sonunda Okul Müdürü Fatih Erdoğan, Küçük'e günün anısına plaket verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:18 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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