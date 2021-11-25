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Kahramankazan'da kan bağışı kampanyası - Son Dakika

Kahramankazan'da kan bağışı kampanyası

25.11.2021 15:03
Kahramankazan'da kan bağışı kampanyası

Türk Kızılay ile Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Okulumun kanında hayat var" kampanyası kapsamında Kahramankazan Fatih Ortaokulu'nda 61 ünite kan bağışı yapıldı.

Türk Kızılay ile Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Okulumun kanında hayat var" kampanyası kapsamında Kahramankazan Fatih Ortaokulu'nda 61 ünite kan bağışı yapıldı.

Ankara Kan Merkezi tarafından düzenlenen kan bağışı etkinliğine vatandaşlar ve öğrenci velileri ilgi gösterdi.

Okul Müdürü Tarık Sezer AA muhabirine yaptığı açıklamada velilerin kampanyaya gösterdiği ilgiden memnun kaldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Hem velileri kan bağışı konusunda bilinçlendirerek onları buna teşvik etmek, hem de öğrencilerimiz arasında farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenledik. Bağışta bulunmak için gelen yaklaşık 100 velimizden durumu kan vermeye elverişli 61'inin bağışları kabul edildi."

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramankazan, Kan Bağışı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramankazan'da kan bağışı kampanyası - Son Dakika


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