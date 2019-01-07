Kahramankazan'da Karla Mücadele

Ankara
'nın Kahramankazan
ilçesinde, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemeleri için çalışmalar aralıksız sürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kenti etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle ekipler gece gündüz çalışıyor.
Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, kepçe, greyder, kar küreme araçları, tuzlama ekipmanlarıyla Kahramakazan sokaklarında karla mücadeleye devam ediyor. Ekipler, ana ve ara yollar ile sokakların yanı sıra kaldırımları ve merdivenli de temizliyor. Aralıklarla yağan ancak etkisini giderek artıran yoğun kar yağışına rağmen ilçenin tüm bölgelerinde bütün yollar açık ve ulaşımda bir sıkıntı yaşanmıyor.
Karla mücadele ekipleri, vatandaşlardan gelen talepleri de anında karşılamaya çalışıyor. Yaşlı, hasta, engelli hamile ve karlı alanlarda yürümekte zorlanan vatandaşların ulaşımını sağlamak için yoğun çaba sarf eden ekipler, yollarda kalan araçların kurtarılmasına da destek veriyor. Ekipler, ayrıca yolları buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk
, belediye ekiplerinin karla mücadele için teyakkuza geçtiğini belirterek, "Ekiplerimiz bu doğrultuda aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bir taraftan kar nedeniyle kapanan yolları açarken, diğer taraftan da buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor. Ara sokaklar da dahil yollarımızı temizliyoruz. Vatandaşımızın kar nedeniyle oluşan olumsuzluklardan en az şekilde etkilenmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Kar yağışının, vatandaşlarımıza eziyet haline gelmeden, keyif alacakları bir anı olarak hatırlamaları için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.