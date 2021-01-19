Kahramankazan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kahramankazan ilçesinde belediye ekipleri, yol açma ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı, don ve buzlanmanın neden olduğu olumsuzlukları gidermek için ekipler çalışıyor.

Ekipler kepçe, greyder, kar küreme araçları ve tuzlama ekipmanlarıyla karla mücadele ediyor.

Ana ve ara yollar ile sokakların yanı sıra kaldırım ve merdivenleri de temizleyen ekipler, vatandaşlardan gelen talepleri de karşılıyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye ekiplerinin, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemeleri için yoğun çaba harcadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz bu doğrultuda aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Kar nedeniyle kapanan yollar açılırken, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapılıyor. Kaldırımlar, merdivenler, yaya yolları temizleniyor. Vatandaşımızın kar nedeniyle oluşan olumsuzluklardan en az şekilde etkilenmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın karın eziyetini değil, keyfini çıkarmaları için elimizden geleni yapıyoruz."